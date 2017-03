Fallece hermana menor de Fidel y Raúl Castro

EL PAÍS | PABLO DE LLANO / MIAMI Publicada el

Agustina del Carmen Castro Ruz, hermana menor de Fidel y Raúl Castro, falleció este domingo en La Habana (Cuba) a los 78 años de edad. De los siete hijos del emigrante gallego Ángel Castro, que desde la pobreza prosperó en la isla hasta volverse un rico hacendado, y la campesina Lina Ruz sobreviven ahora tres: el presidente Raúl Castro, de 85 años, Juanita Castro, de 83, y Emma Castro, de 82.

Según declaraciones a El Nuevo Herald de Juanita Castro, muy crítica con sus hermanos Raúl y Fidel, fallecido en noviembre con 90 años, y residente en Miami desde hace medio siglo, Agustina Castro murió por complicaciones derivadas de una fractura de cadera. La menor de los Castro, detalla el diario con base en testimonios de familiares, vivía con sencillez en La Habana, acompañada de una hija, en una casa austera. Fue religiosa desde joven, a tal punto, contó Juanita Castro al Nuevo Herald, que su madre la mandó a Suiza a estudiar canto y francés para desapegarla de su devoción. Allí, en el pueblo de Villeneuve, Agustina tuvo noticia con 20 años de edad de la conquista del poder en Cuba por parte de sus hermanos Fidel y Raúl.

En una curiosa foto fechada el 7 de enero de 1959, aparece vestida como una joven recatada de su tiempo, sonriendo mientras sostiene una edición del diario español Arriba, franquista y fundado por José Antonio Primo de Rivera, con su hermano Fidel en portada vestido de guerrillero, barbudo y fumando un cigarro.

"Cantaba como una diosa", recordó Alina Fernández, una hija de Fidel Castro que vive en Miami. Agustina Castro nació cuando su padre ya tenía 63 años y al ser la más pequeña fue la consentida. "Me malcriaban hasta el cansancio", la citó su hermana Juanita en su libro de memorias de 2009 Fidel y Raúl, mis hermanos. No participó de la vida política cubana y apenas hay registro noticioso de ella.

Agustina padeció como tantos otros cubanos la fragmentación familiar. Se casó con el pianista formado en Europa Silvio Rodríguez Cárdenas y tuvo tres hijos con él. Su marido, mal avenido con su familia política, emigró a Florida en los años noventa y falleció en 2009 en Orlando, donde viven también sus dos hijos varones. Ambos han ido a Cuba al funeral. Los restos de su madre han sido cremados y trasladados a la casa de la familia en el oriente de la isla.

Su hermana Juanita ha declarado a EFE que no viajará a la isla. "Lamentablemente las cosas no han cambiado", dijo en referencia a sus discrepancias políticas con la familia, "y no tengo ni el ánimo ni la disposición de ir para allá". Juanita Castro afirma que no cree que vuelva a Cuba. La otra hermana, Emma Castro, vive en México. Los últimos hermanos fallecidos eran Fidel y Ramón, el mayor de los varones, que murió a los 91 en febrero de 2016.