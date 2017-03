México abandona sesión de la OEA

AGENCIA REFORMA | Cano y Barry Hatton. Madrid Publicada el

En la sesión de hoy de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la crisis en Venezuela, los estados miembros se hicieron de palabras.

La escala verbal fue tal, que México se paró de la sesión luego de que el representante permanente de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, insultara a varios de los países miembro, incluyendo al País.

“Hoy se demostró en la OEA que se ha consumado un acto de intervencionismo en Venezuela, violatorio al derecho internacional”, dijo Moncada, y acusó al organismo de pretender obligar al Gobierno a “violar su Constitución”.

Después, cargó contra quienes emitieron las más duras críticas a su Gobierno.

“De Brasil no puedo decir mucho, porque ahí no hay Gobierno electo, hubo Golpe de estado y no puedo respetar su opinión. Dentro de México suceden cosas mucho más graves de las que se están discutiendo aquí. Venezuela necesita de la OEA como México necesita del muro”, atacó.

“Al pueblo Colombiano le decimos que siempre hemos actuado con discreción, ayudando su proceso de paz (...) y con esa terrible guerra que han tenido, nunca hemos venido a denunciarlos (...) Si Colombia quiere ayudar a Venezuela, pare de producir cocaína”, dijo.

Brasil entonces exigió respeto a Venezuela, y repudió las acusaciones; mientras que México lanzó un ultimátum.

“Apoyamos las palabras de Brasil y pedimos al presidente del Consejo Permanente que llame la atención al delegado de Venezuela (...) Si Venezuela continúa faltando al respeto, nos veremos en la obligación de retirarnos”, amenazó Luis Alfonso de Alba, embajador del País ante la OEA.

Minutos después, luego de que EU también pidiera llamar la atención a Moncada, De Alba se levantó de la sesión.

El enojo de Venezuela se produjo luego de que De Alba propuso que el organismo evalúe la situación de Venezuela al menos cada mes.

Pide cesar agresiones

Tras concluir la sesión, el presidente Nicolás Maduro, llamó a México a dejar la “política intervencionista”.

“Hago un llamado a México (...) a abandonar esta política de agresión e intervencionismos en contra de Venezuela.

“La Cancillería de México se ha convertido en punta de lanza para agredir a Venezuela”, declaró.