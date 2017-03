Consigue abdomen al estilo Paltrow

REDACCIÓN Publicada el

Últimamente Gwyneth Paltrow aparece en fotos que dejan en duda si es ella a sus 20 o ahora.

Y es que la actriz luce fantástica, sobretodo en su área abdominal. Y aunque muchas pensaríamos en que invierte miles de dólares para lograrlo, la realidad es que con algo de disciplina, no es imposible conseguirlo.

Por supuesto Paltrow le debe ese envidiado abdomen a su entrenadora, Tracy Anderson, ya conocida por todos como la instructora de las celebridades.

Tracy compartió con Shape.com 3 ejercicios que te darán un estómago esculpido desde cualquier ángulo, solo tienes que hacer 3 series, 3 veces a la semana. Pon atención en ellos.

Elevación lateral con lagartija rodante

Acuéstate sobre tu lado derecho, las piernas rectas, tu peso sobre tu codo derecho. Levanta la pierna izquierda hasta el techo (a), luego sube el pie derecho y ambos antebrazos para rodar en un tablón o lagartija baja, manteniendo la pierna izquierda hacia el lado (opción para bajarlo) (b). Invertir el movimiento para volver al inicio. Esa es una repetición; Haz 30. Cambiar de lado.

Tablón arriba y abajo

Comienza en una posición de push-up, las manos debajo de los hombros y el cuerpo en una línea recta (a). Baja en tu antebrazo derecho (b), luego tu antebrazo izquierdo (c), manteniendo tus caderas tan quietas como sea posible. Invierte el movimiento para volver al inicio. Esto es una repetición; completa 30, cambiando el orden de tus brazos.

Crunch abdominal amplio

Acuéstate sobre tu espalda con las piernas extendidas y los pies separados al ancho de los hombros (a). Coloca las manos detrás de la cabeza, luego levanta los omóplatos del suelo para hacer un abdominal, manteniendo la espalda baja en el piso (b). Invierte el movimiento para volver al inicio. Ese es una serie.

Se acabaron los tabúes

Es bien sabido que la actriz tiene un blog llamado Goop, en el que habla de cosas como alimentación, ejercicio, como prevenir enfermedades y cuidado personal, entre muchos otros; sin embargo, recientemente abordó un tema tabú: el sexo anal.



Para Gwyneth no hay nada de qué avergonzarse y abiertamente trató el tema de esta práctica ante sus cibernautas hablado de todo lo bueno que trae consigo.



La ex esposa de Chris Martin no aclaró si lo practica o no, pero ofreció algunos tips para quienes deseen hacerlo lo hagan sin riesgos.



"Si el sexo anal te excita, no estás solo", publicó la rubia, aclarando que no es exclusivo de los gays.



Actualmente, la estrella de 44 años, mantiene una relación con el productor de la serie “Glee”, Brad Falchuk.



En el post, la actriz cuenta con la colaboración del experto Paul Johannides, quien la ayuda a explicar cómo llevar a cabo el sexo anal de una manera cómoda y evitando riesgos.