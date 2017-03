Beckham pasa de bello a bestia

AGENCIA REFORMA Publicada el

El astro del fútbol publicó una fotografía en la que aparece irreconocible.

En la imagen que compartió en Instagram, el esposo de Victoria Beckham luce una cicatriz -de la boca hasta la frente-, unos dientes podridos y una nariz más abultada.

"Duro día en la oficina", escribió el deportista junto a la foto que en sus primeras ocho horas alcanzó más de 478 mil "me gusta".

La trasformación del ex futbolista se trata del aspecto que lucirá en la próxima película de Guy Ritchie,”El Rey Arturo: La Leyenda de la Espada”, que llegará a las salas de cine en mayo.

"Reconozco que muchos deportistas y otras celebridades han intentado ser actores y han fracasado. Lo que he hecho hasta ahora, me ha fascinado. Puedo lidiar con la mayoría de las cosas, y soy una persona conocida, así que estoy acostumbrado a las críticas", comentó Beckham sobre su faceta como intérprete en una entrevista con The Times en 2015.

En la cinta, David tendrá el papel de un caballero que fracasa en su plan de sacar la famosa espada de la roca.

El deportista inglés, de 41 años, ha demostrado sus inquietudes por la actuación en un par de comerciales para la tienda de ropa H&M, y también tuvo un pequeño cameo en la película El Agente de C.I.P.O.L.