Con 11 medallas ganadas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles 2017, los jóvenes irapuatenses Juan José y Raúl Gutiérrez Bermúdez demostraron que no existen barreras para las personas con discapacidad.

Los hermanos de 16 y 15 años nacieron con Hipocondroplasia, enfermedad congénita y considerada de Talla Baja, donde las personas tienen miembros cortos y aspectos faciales característicos, que guarda similitudes con la acondroplasia.

Su tratamiento médico no ha sido riguroso pues gozan de buena salud, lo que les permitió iniciar una vida en el deporte de alto rendimiento, primero en equipos de fútbol y después en natación, que los ha llevado a competencias internacionales.

Este mes ambos participaron en los juegos realizados en Sao Paulo, Brasil, obteniendo 6 medallas de oro, 4 de plata y 1 de bronce, gracias al entrenamiento de Blanca Hernández y Fernando Gutiérrez Velez, quienes los convirtieron en campeones.

“Nos encontramos con Fernando Gutiérrez Velez que es el entrenador nacional de Silla de Ruedas, que es donde entramos nosotros a competencia, de ahí nos estuvo preparando para el selectivo en México para calificar a los Juegos Panamericanos”, contó Juan José.

Después de estar en concentración de enero a marzo, regresaron a Irapuato para enorgullecer a su mamá, la señora Consuelo Bermúdez, que junto a sus otros 3 hijos dijo que siempre apoyará el sueño de los jóvenes para que sigan cosechando éxitos.

Raúl señaló que gracias a la fundación De la Cabeza al Cielo han podido sortear obstáculos, y que al contrario de sentir discriminación, han logrado una inclusión social exitosa y sobre todo el respeto de las personas que los rodean.

“La discapacidad no es la que cuenta, lo que cuenta son las ganas de querer hacer muchas cosas en su vida, que luchen por un deporte, ahorita muchos se están aventando a las drogas, eso no es nada bueno, que luchen por sus sueños, por sus metas y que no hay barreras”, enfatizó.

Los medallistas cursan el primer año de preparatoria y quieren ser entrenadores profesionales en natación, para lo que continuarán su preparación deportiva.

Para continuar su preparación, los atletas y su entrenadora han solicitado el apoyo en patrocinios, con los que puedan adquirir el equipamiento para las próximas competencias deportivas.