El vendaval

Eduardo Auditore

Era una fría madrugada de otoño, él se encontraba despierto desde las 5 preparándose para salir a pasear en bicicleta, tenía tiempo que no lo hacía, en los últimos meses se habían mudado de ciudad por un trabajo que lo desquiciaba y le había acarreado problemas con C. quien ahora era su ex-pareja. Los días anteriores habían sido largos, pesados y tediosos sin la posibilidad de permitirse un poco de tiempo para él mismo. Observaba por la ventana cómo la oscuridad se adelgazaba aún sin salir el sol; alistó su maleta, revisó la bicicleta, tomó un desayuno ligero y salió por la puerta apagando la luz del departamento.

Para cuando el camino de asfalto y concreto quedó atrás dando paso al de terracería, y los edificios fueron sustituidos por arboles, matorrales y sembradíos nada importaba, ni que le hubieran pedido su renuncia o que tuviera agendada una cita con su ex a las 7 para intentar entender entre ambos lo que había sucedido con su relación. Sólo importaba avanzar, el aire fresco de la mañana entraba a sus pulmones renovando sus fuerzas, mientras que los sucesos de los días anteriores se desvanecían con cada exhalación como fantasmas ante los primeros rayos de sol.

El camino rodeaba una comunidad para después continuar entre dos columnas de pinos enormes que terminaba en la falda del cerro ante un antiguo sendero de mulas. Las piernas le ardían desde hace rato pero no le importaba, tal vez eso hiciese que se olvidara de su desempleo -al carajo con ellos, me hicieron un favor- pensó al momento que tomaba una pendiente, -tal vez debería dejar todo y seguir pedaleando- fue lo último que se le ocurrió antes de que una roca enorme hiciera saltar los amortiguadores conduciendo la bicicleta hasta un enorme árbol.

El dolor se iba adueñaba de su cuerpo; colores y formas incomprensibles se agolpaban ante sus ojos hasta que se integraron en figuras coherentes. La altura del sol le anunciaba que le quedaba al menos una hora de luz, optó por andar de regreso a la comunidad pero al sentir crujir su pierna izquierda debajo de la bicicleta cambió de opinión, trató de levantarse pero un dolor sordo que se acrecentaba en su costado derecho se lo impidió. A pesar de eso, giró un poco, al tiempo que un líquido tibio escurría por su piel. -¡Carajo!- exclamó al ver la rama enorme que le perforaba el abdomen y su ropa empapada de rojo.

Como pudo, inició una fogata con los fragmentos del teléfono que había quedado inservible debido a la colisión. Pasarían tal vez de las 9 de la noche; su abdomen se encontraba rígido, incluso era doloroso respirar, nadie más que su ex sabía de su excursión en bicicleta, y aunque por cualquier casualidad alguien notara su ausencia sabía que con sus heridas existían pocas posibilidades de sobrevivir. Casi nadie conocía la ruta que tomaba a la presa, la madera que con trabajo había reunido, no alcanzaría para toda la noche. Quedaría a merced de algún animal nocturno interesado en una presa herida, eso si no entraba en shock o en hipotermia primero.

La luna avanzaba en el cielo nocturno tal vez serían las 12 o la 1 de la madrugada. Arrojó el último trozo de leña a las brasas sabiendo que su fogata no duraría mucho tiempo más encendida. En el fuego visualizaba imágenes de sus seres queridos, se acordó de sus padres y amigos de quienes se había distanciado últimamente –entonces es cierto que te arrepientes más de lo que no haces- sonrió al imaginar de nuevo a su ex sentada esperándolo en el café.

-¡Lalo!-, escuchó la voz de C. Pensó que el viento se la traía como regalo de despedida, exhausto y delirante por la pérdida de sangre y el frío, cerró sus ojos para sumergirse en completa oscuridad. Un sonido ensordecedor desató un vendaval y una luz brillante remplazó a la oscuridad, de pronto el temblor y el frío habían cesado, el dolor en la pierna y en el costado habían aminorado. Un grupo de sombras lo elevaron del piso, intentó luchar, pero al reconocer el aroma de ella sólo sonrió y, por fin, pudo descansar.

