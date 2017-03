Comentarista recibe amenazas y narra gol agachado

REDACCIÓN Publicada el

El comentarias Carlos Batista, quien se encarga de narrar partidos en Brasil, vivió momentos de angustia ya que durante el juego entre Ponte Preta y Sao Bento, algunos aficionados trataron de agredirlo.​​​​​​

Hinchas del Sao Bento amedrentaron al comunicador, por lo que una vez que cayó un gol del equipo visitante el cual les otorgó la victoria, tuvo que continuar realizando su trabajo prácticamente desde el suelo del palco ubicado en el Estadio Walter Ribeiro, acción que llevó a cabo por miedo.

"Vi una mano entrar, intentando pegarme a mí y tirarme el celular. La policía no estaba, no hizo nada. Cuando fue el gol en el 40' sabía que iba a haber problemas. Narré el gol agachado, sólo dije gol, no pude más. La policía llegó después y pude abandonar el recinto sin problema", narró Batista para el medio Globoesporte.