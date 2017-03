'Conmigo ya hubiéramos sido campeones del mundo': Hugo Sánchez

REDACCIÓN Publicada el

Hugo Sánchez a la polémica tras declarar ante los micrófonos de ESPN que si hubieran respetado su proceso al frente de la Selección Mexicana, ya hubiera logrado el campeonato mundial.

"Un mexicano quiso ser Campeón del Mundo y no me apoyaron, en un proceso de 12 años lo habría conseguido. No me hicieron caso. Le dan apoyo a La Volpe, a todos los que vienen de fuera les dan apoyo. No me dieron oportunidad de dirigir partidos clasificatorios”, señaló 'Hugol'.

Pero a pesar de todo, el Pentapichichi no pierde la esperanza de volver al banquillo tricolor, por lo que le manda un mensaje a los federativos.

"Tengo el sueño y lo sigo teniendo amigos de la federación y dueños, pero sino me apoyan me voy ir haciendo mayor y se me va a quitar la ilusión”, finalizó.