¡Gana un producto de La Fiera!

Llegó la segunda edición de la Quiniela del Superdeportivo, donde participando podrás ganar un producto original de La Fiera.

Para entrar al concurso tienes que mandarnos un correo a superdeportivo@periodico.am, con los resultados (con marcador) de los nueve duelos de la Jornada 12 del Torneo de Clausura 2017 de la Liga MX.

El producto oficial del Club León, lo ganará quien sume más puntos en la quiniela.

La forma en que se obtienen los puntos, es en base a los resultados.

En caso de empate entre uno o más jugadores, se desempatará con los resultados exactos y en caso de otro empate, se considerará al resultado de León como un acierto doble, para poder definir al ganador.

Si con el primero, segundo y tercer criterio de desempate, se mantiene una igualdad, se realizará un sorteo, entre los mejores jugadores.

Los duelos de la jornada 12 son los siguientes:

Veracruz VS Cruz Azul



Jaguares VS Pumas



Atlas VS Tijuana



Tigres VS León



Monarcas VS Chivas



Pachuca VS Puebla



América VS Monterrey



Toluca VS Necaxa



Santos VS Querétaro

Los pronósticos de la quiniela se dejarán de aceptar el viernes, a las 20:30 horas (Centro de México), media hora antes de que dé inicio la jornada.

No olvides incluir tu nombre completo y teléfono para poder contactarte.