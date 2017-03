Reconoce Damián dificultad de partido ante León

AGENCIA REFORMA Publicada el

Aunque el León es colero general con sólo seis unidades, el duelo ante los Esmeralda no será nada sencillo, consideró Damián Álvarez.

El volante ofensivo auriazul descartó que el duelo del sábado vaya a ser un partido a modo.

"No lo creo, no importa el momento que pase (León), checa los jugadores que tiene, no se puede hablar de un León a modo, para mí no", expresó el jugador, al ser cuestionado si tenían enfrente un rival a modo.

Álvarez dijo que va evolucionando bien del desgarre que sufrió y que espera ya mañana estar entrenando con el equipo.