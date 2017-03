Amenaza encerrar a los contaminadores

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

El titular de la Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro de Alba, aseguró que ahora sí se actuará con energía contra los sebaderos instalados en las márgenes del arroyo Hondo y que descargan sus aguas con sales de cromo al río Turbio, uno de los más contaminados del país.



“Es información privilegiada de la Conagua, pero a muchas personas que están asentadas, que tienen empresas e industrias en las colindancias, o en las riveras del río Turbio se les han abierto procedimientos. Los estaremos sancionando, ya tenemos procedimientos administrativos y en algunos casos hasta penales”, señaló el funcionario.



Lamentó que haya industriales que todavía utilicen arroyos y ríos como tiradero de desechos tóxicos, pues reconoció que la problemática de contaminación es muy preocupante.



“He estado informando de la situación tan complicada que vive el Estado, no sólo de la sobreexplotación de los acuíferos, sino también la problemática que tenemos en términos de contaminación en cuerpos subterráneos y superficiales”.



Negó que Conagua esté sólo como espectadora mientras contaminan arroyos y ríos.



“Estamos trabajando con todo el empresariado de Guanajuato, particularmente en el corredor industrial, donde estamos solicitando, como una exigencia, que todas las empresas que tengan tratamientos de aguas y que representen un riesgo en términos de contaminación de acuíferos y ríos, tienen que cumplir con las disposiciones de Ley”.



Navarro añadió que se exige a las empresas que cuenten con plantas tratadoras de agua y la que no cumple es sancionada.



“Tenemos procedimientos administrativos abiertos en muchos de los casos de industrias de Guanajuato hasta que no cumplan. Todas las empresas que llegan a Guanajuato tocan primero las puertas de la Conagua, para saber la situación de acuíferos y se les da una información del estatus de acuíferos y se les exige con los mecanismos y tecnología para el reuso, si es posible, del agua”.



Aseguró que se ha logrado disminuir la contaminación de ríos y arroyos, pero reconoció que falta mucho por hacer.