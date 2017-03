Falla y falla Abengoa... y continúa en el proyecto

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

Tras una reunión con el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra, donde estuvieron el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez y el alcalde de León, Héctor López Santillana, la empresa Abengoa se comprometió a terminar el acueducto del Zapotillo en 2018.



Así lo aseguró el delegado de Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro de Alba.



“Sigue Abengoa, parece que en este momento, internamente hizo unos ajustes para la renegociación de su deuda, y eso para Coanagua es importante porque cumple con compromisos en México como país, pero particularmente nos interesan los compromisos que tiene con Guanajuato, principalmente con el proyecto del Zapotilllo”, explicó el funcionario.



El Gobierno del Estado fue mucho más discreto al informar de la reunión. En un comunicado de tres párrafos, señaló:



“Con el objetivo de revisar las obras hidráulicas que se desarrollan en Guanajuato, el Gobernador, Miguel Márquez Márquez se reunió con el Director General de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra.



“El Ejecutivo del Estado y el Director General de CONAGUA, acordaron la realización de una gira de trabajo en los próximos días por la entidad para supervisar los avances del acueducto El Zapotillo y otras obras hídricas que se impulsan en Guanajuato.



“En el encuentro estuvieron presentes la titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, Ma. Concepción Eugenia Gutiérrez García y el Presidente de Municipal de León, Héctor López Santillana”, señaló el comunicado.



El gobierno municipal, quien dio detalles contradictorios sobre la reunión antes de que ésta se realizara, ya no informó después nada sobre la misma.



Navarro de Alba fue entrevistado en la Asociación Ganadera de León, donde entregó títulos para pozos.



“En la reunión se dieron a conocer aspectos de los avances que tiene el proyecto de El Zapotillo. Además se programó hacer una visita a la presa en los próximos días. Será una gira de trabajo en la que estará presente el gobernador Miguel Márquez, con la gente de las oficinas centrales de la Conagua”.



El funcionario federal rechazó que el proyecto haya sido abandonado.



“La obra está con viabilidad técnica y financiera, de tal suerte que la obra continuará como esta programado”, sostuvo.



Añadió que se mantiene la idea de que el acueducto esté terminado en 2018 y que la fecha no se ha reprogramado, pese al escaso avance.



“Sigue puesta la fecha para el 2018, independientemente de los ajustes que se han hecho por la condición financiera que Abengoa en algún momento reportó”.



“Este tiempo en el que la empresa Abengoa tuvo problemas financieros, en la cual no avanzó en el proyecto, de acuerdo a los tiempos establecidos, o preestablecidos, el compromiso hoy es que meta mayor fuerza de trabajo, es decir, más personal para poder trabajar y poder avanzar en los tiempos que no pudo atender”, dijo el funcionario de Conagua.