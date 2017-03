Acaba fuego con empresa de 28 años

VANIA JARAMILLO | Daniela Tovar Publicada el

Los dueños de “Pegamentos Hernán” aún no saben cuánto perdieron en el incendio ocurrido el martes.



La nave completa en donde hasta ayer se vendía y fabricaba pegamento, quedó destruida por el fuego.



Laura Rivera Hernández, propietaria de la fábrica que operaba desde hace 28 años, señaló que no conocen aún las razones por las que se generó el fuego que acabó con la empresa familiar.



“Aún no sabemos nada, sólo lo que se ve, estamos esperando a que vengan los peritos y nos den información, nosotros no sabemos todavía exactamente qué pasó”, dijo.



El incendio dejó dos heridos y obligó al desalojo de más de tres mil personas en 600 metros a la redonda.



El lugar siniestrado se encuentra resguardado por la Policía Municipal, para que no entren curiosos.



En la fábrica trabajaban tres personas en la fabricación de adhesivos y en el transporte del producto, en las oficinas había otras tres, entre ellas la propietaria.



Los trabajadores lesionados se encuentran hospitalizados en el hospital Aranda de La Parra.



El fuego también afectó el puesto de gorditas y quesadillas que diariamente se ponía afuera de la fábrica.



“Ayer en cuanto empezó todo fueron los primeros que corrieron, hasta había gente comiendo”, contó uno de los vigilantes de otra empresa.



La fábrica contigua a Pegamentos Hernán no sufrió daños, según comentaron trabajadores.





Desalojo sin incidentes

Papás trabajadores dejaron ayer con normalidad a sus hijos en la guardería “Mi caminito al rehilete”.



Sofía Fonseca, administradora de la estancia infantil, explicó que en cuanto comenzó el incendio en Pegamentos Hernán sacaron a los niños y los llevaron a un lugar seguro.



La guardería se encuentra a cuadra y media de la fábrica incendiada, en la avenida Industriales.



En el desalojo no hubo percances.





Investigan causas de incendio

Son dos los lesionados por el incendio registrado en una fábrica de pegamentos de la colonia Industrial Julián de Obregón.



El Ministerio Público inició la carpeta de investigación para confirmar qué fue lo que ocasionó el siniestro.



Ignacio Pérez Ruiz, jefe de agentes investigadores del Ministerio Público, declaró que son dos los empleados que resultaron heridos durante el incendio en la fábrica de pegamentos, no tres como se informó al principio.



“Nos los reportan estables, ninguno está grave pero es necesario que permanezcan hospitalizados”, informó.



Los heridos no han dado su versión de los hechos, según dijo Pérez Ruiz estaban trabajando cuando comenzaron las llamas.



José de Jesús, de 23 años, y José Alberto, de 30, fueron hospitalizados en el Seguro Social, y allí permanecían hasta ayer.



Pérez Ruiz dijo que agentes ministeriales fueron asignados a la investigación y peritos iniciaron con la indagatoria para confirmar qué fue lo que ocasionó el incendio.



“No tenemos aún qué fue lo que lo causó, hay que esperar los resultados de los peritajes, tampoco contamos con un monto de daños y pérdidas de parte de la empresa”, aseguró el funcionario.