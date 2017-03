Embiste tren a tres hombres y uno muere

REDACCIÓN Publicada el

Un hombre murió y dos quedaron graves al ser embestidos por el tren cuando empujaban una camioneta que al parecer se quedó varada.



El accidente sucedió a las 10:50 de la mañana de ayer en el cruce de los bulevares Timoteo Lozano y Hermanos Aldama.



Raúl, de alrededor de 39 años, iba en una camioneta Cheyenne modelo 1994 con Armando Torres Flores, de 48, y Saúl Alcacio Ruiz, de 43 años.



Los hombres cargaron combustible en la gasolinera que se encuentra en el cruce referido y siguieron su camino.



Pero al pasar la vía del ferrocarril el vehículo se apagó y los tres bajaron para moverlo.



El tren se acercaba y el maquinista comenzó a frenar al ver la camioneta en su camino y con el silbato alertó a los automovilistas, pero ninguno se quitó del paso.



“Iba a muchos metros de distancia (el tren) y ellos tuvieron oportunidad de quitarse sin problema, pero ninguno quiso, insistieron en seguir empujando la camioneta”, aseguró un testigo que auxilió a las víctimas.



El ferrocarril chocó contra la camioneta y arrolló a los tres hombres.



A Raúl uno de los durmientes colocados a un lado de la vía le cayó en la cabeza y falleció al instante.



“Íbamos a dar vuelta pero nos quedamos hasta que sucedió todo, me sorprendió tanto que de verdad no se hayan querido quitar...”, dijo un automovilista.



Los testigos se acercaron a ayudar cuando el tren se detuvo, al parecer uno de ellos es paramédico.



El 911 ya había recibido reportes del accidente y no tardaron en llegar los socorristas de Protección Civil y elementos de Tránsito Municipal, igual que agentes del Ministerio Público.



Paramédicos de la Cruz Roja trasladaron a Saúl y a Armando a una clínica del IMSS, otros confirmaron la muerte de Raúl.



El tren siguió su camino una vez que el cuerpo fue retirado por el Servicio Médico Forense.