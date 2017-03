Mata a su esposa y se lleva a sus hijos

REDACCIÓN Publicada el

Con frecuencia una niña de 5 años contaba a sus vecinos que su papá la maltrataba, la noche del martes él acabó con la vida de su mamá.



Tras una discusión supuestamente el hombre asesinó a Alma Verónica Chía Rodríguez, de 33 años, de una puñalada en el abdomen.



“No quiero a mi papá porque siempre nos trata mal”, eran los comentarios que vecinos escuchaban de una pequeña de 5 años y que la noche del martes perdió a su mamá presuntamente a manos de su papá.



La tragedia sucedió alrededor de las 8 de la noche en una casa de la calle Agridulce, en la colonia Valle de Las Toronjas.



Alma se encontraba con sus hijos de 15, 12, 10 y 5 años, y con su esposo José Natividad Lara, de 38.



“No sabíamos que les pegara o que se escuchan gritos, pero la más chiquita siempre venía a jugar con mis niñas y nos decía ‘no quiero a mi papá porque siempre nos pega y nos trata mal”, contó una vecina.



Esa noche los vecinos tampoco escucharan nada extraño.



“De hecho él se salió muy tranquilo con los niños y se los llevó en su camioneta”, contó uno.



Nadie supo qué había pasado, hasta que llegaron policías.



“Quién sabe quién la encontró o cómo fue, pero ella todavía pudo decir quién le había hecho eso”, dijo otra mujer.



Los elementos encontraron a Alma Verónica en una de las habitaciones, con una herida en el vientre.



“La ambulancia tardó en llegar, ella todavía estaba viva porque les dijo muy bien (a los policías) que fue su esposo”, insistió la mujer.



Los socorristas de la Cruz Roja llegaron pero la mujer había fallecido.



Agentes del Ministerio Público acudieron a la escena del crimen para iniciar con la investigación.



Ignacio Pérez Ruiz, director de Averiguaciones Previas, confirmó que este crimen ocurrió durante una pelea familiar, pero no dio informes del paradero de los hijos de la pareja.



“Ese hombre se los llevó en su camioneta Ranger blanca, todos pensamos que los había dejado con su familia que vive más abajo, pero no, no están ahí”, aseguró un allegado a la familia Lara Chía.