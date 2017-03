Acusan corrupción, pero no dan nombres

AGENCIA REFORMA Publicada el

La Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció ayer que presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de cuatro servidores públicos que presuntamente se enriquecieron de manera ilícita... pero no reveló sus nombres.



A través de un comunicado, la Secretaría informó ayer que se trata de funcionarios adscritos a la Comisión Reguladora de Energía, el IMSS y Pemex Exploración y Producción.



Un quinto funcionario que, de acuerdo con fuentes de la dependencia, también será imputado, fue identificado como Antonio Narváez Ramírez, un ex administrador regional de Pemex Exploración y Producción, en Poza Rica.



Los ahora denunciados, indicó la SFP, registraron incrementos patrimoniales que van desde un millón 193 mil pesos, hasta siete millones 365 mil pesos, sin que dichos ingresos correspondan con su salario como servidores públicos, ni tengan una justificación lícita.



En el caso de Narváez, fue notificado por edictos en diciembre pasado que debía presentarse ante la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial para aclarar sus ingresos.



En su última declaración patrimonial, realizada el 13 de mayo del 2014, dos meses después de dejar el cargo, declaró tener 2.1 millones de pesos en propiedades e inversiones y ahorros por 3.9 millones.



La SFP sostuvo que detectó esos incrementos patrimoniales por medio de las acciones de verificación de la evolución patrimonial de los servidores públicos de la Administración Pública Federal (APF), que realiza de manera permanente.



Entre sus facultades, la SFP lleva a cabo un seguimiento de la evolución patrimonial de los servidores públicos para determinar que éste es congruente con sus salario y cuando esto no ocurre llevaba cabo una investigación que puede derivar en una denuncia penal, como ocurrió en estos casos.