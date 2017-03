Demandan expulsar del PRI a César Duarte

AGENCIA REFORMA Publicada el

El consejero político del PRI, Armando Barajas, demandó este miércoles a la dirigencia de su partido suspender los derechos del ex Gobernador de Chihuahua César Duarte, para que pueda ser expulsado del tricolor.



Barajas recordó que desde julio del año pasado interpuso un recurso ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria para pedir la salida de Duarte ante diversas denuncias de actos de corrupción.



Entrevistado en la sede nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Barajas advirtió que el procedimiento contra el ex funcionario debe acelerarse, luego que el Gobierno de Chihuahua anunció una orden de aprehensión en su contra.



El consejero confió en que Duarte sea localizado y, en su caso, extraditado desde Estados Unidos, para evitar que se dé a la fuga, como ocurrió con el ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



"Ya no tiene elementos la Comisión para decir que no pueden llevar a cabo la suspensión de derechos, porque ya existen procedimientos jurisdiccionales", dijo.



"Ya están las órdenes de aprehensión y el partido debe tomar urgentemente la decisión de suspender sus derechos y de expulsarlo".