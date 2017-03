Inicia sin competencia liberación de gasolina

A. FONSECA HERNÁNDEZ Publicada el

“Esto ha sido una burla para el sector y una burla para el pueblo”, dijo Gabriela Ledesma, empresaria gasolinera de Ensenada, al referirse a la liberalización de los precios de gasolinas.



Teniendo a Pemex como único proveedor, las gasolineras de Sonora y Baja California pueden fijar libremente, a partir de hoy, sus precios.



Es decir, en ambas entidades dejará de existir una tarifa máxima establecida por la Secretaría de Hacienda.



La liberalización inicia tras una fracasada temporada abierta de ductos de Pemex Logística para que terceros puedan transportar combustibles.



Éste es un requisito indispensable para la competencia, explicó José Carlos Femat Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).



“Ni siquiera están determinados los proveedores. Ellos hablan de muchos proveedores, pero están como nosotros, con la incertidumbre, porque no tienen siquiera las reglas para importar la gasolina, no hay poliductos que no sean de Pemex, no hay transporte de otras marcas”, remató Ledesma.



Adicionalmente, los consumidores no pueden informarse, a través de una aplicación móvil, sobre los precios cambiantes de los combustibles porque la CRE y PROFECO no han presentado la herramienta.



La próxima liberalización de precios será el 15 de junio en el noreste del País.

Descarta la CRE aumento

La liberación de los precios de las gasolinas y diesel en Baja California y Sonora no tendrá efectos inmediatos a partir de hoy o en estos días subsecuentes, estimó el comisionado presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer.



La decisión de aumentar o disminuir los precios finales de los combustibles, aclaró, dependerá exclusivamente de los gasolineros y de las condiciones que ellos puedan conseguir de parte de otros proveedores.



Según reporte que le fue entregado por el SAT, a enero ya había 10 empresas en México que importaban de gasolinas, y cuatro importando diesel.



Dijo que el precio al que va a vender Pemex su gasolina en zonas liberadas será determinado de la misma manera como ya se hace en la actualidad.