Primero ampara a 'Porky' y ahora pide dejar caso

El Juez de Veracruz que otorgó un amparo a Diego Cruz, solicitó dejar el caso de Enrique Capitaine, otro de los jóvenes conocido como "Los Porkys de Costa de Oro".



Anuar González Hemadi, Juez Tercero de Distrito en Veracruz, emitió una resolución para no continuar conociendo del amparo 272/2017 promovido por Capitaine contra el auto de formal prisión.



El juzgador indicó que derivado de la sentencia que dictó en el asunto de Diego Cruz, por la que consideró que no hay elementos suficientes para acusarlo de abuso sexual contra la menor Daphne, ha sido víctima de ataques en medios de comunicación y redes sociales.



“A partir del dictado de la sentencia en el juicio de amparo 159/2017 del índice de este Juzgado, seguido en contra de un coinculpado del ahora quejoso, Enrique Capitaine, y a partir de la publicación esta semana de la nota periodística de la misma, se ha venido en contra de mi función diversos ataques por parte de los medios masivos de comunicación, sobre todo en redes sociales, donde se ha hecho alusión a mi persona con el sobre nombre del ‘juezporky’”, reza el documento.



“Diversos medios de comunicación y en redes sociales, han hecho una exposición masiva no sólo de mi persona sino también hacia mi esposa e hijas, lo cual va más allá de lo estrictamente profesional en mi función de juzgador federal”.



Por esta razón, el juez se declaró impedido por un conflicto de interés al ser víctima de ataques hacia él y su familia, pues, aseguró, que cualquier sentencia que dicte en el caso de Capitaine ya sea favorable o contraria a sus peticiones, será cuestionada por la sociedad.



Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura Federal no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el caso o la situación del juzgador.



Será un Tribunal Colegiado el que califique si el juez puede o no dejar de conocer el caso.