Consejos para resguardar información al cruzar fronteras

Si vas a viajar, ten cuidado: cuando lleves tus aparatos electrónicos a bordo, mantener a salvo los datos que contienen es tan importante como protegerte de ladrones.



Por cualquier motivo, los gobiernos locales y federales podrían estar interesados en tu información personal, incluidas tus cuentas de redes sociales.



Muchos viajeros se vieron presionados recientemente para permitir que los oficiales de Aduana y Protección Fronteriza de Estados Unidos tuvieran acceso a sus teléfonos celulares en el aeropuerto, incluso ciudadanos estadounidenses como Haisam Elsharkawi.



Algunos viajeros ahora enfrentan riesgos adicionales de privacidad debido a una nueva regulación que los separa de su equipo de cómputo. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que los pasajeros que viajen desde ocho países de mayoría musulmana hacia los Estados Unidos no podrán traer al aeropuerto aparatos electrónicos más grandes que un teléfono celular. Esto significa que computadoras, tabletas y otros aparatos tendrán que documentarse junto con el equipaje.



¿Qué puedes hacer? Solamente hay una cosa en la cual todos los expertos concuerdan: No les mientas a los agentes del gobierno cuando les des tus contraseñas o les muestres tus cuentas de redes sociales.



“Harán tu vida miserable si se dan cuenta de que has mentido”, dijo Jeremiah Grossman, el jefe de la estrategia de seguridad para SentinelOne, una compañía de seguridad computacional.



Sin embargo, hay métodos para resguardar los teléfonos celulares, tabletas y computadoras de búsquedas invasivas sin dejar de ser honestos. Aquí te ofrecemos algunos buenos consejos, basados en entrevistas con especialistas en seguridad e investigación forense.



Considera comprar un aparato de bajo costo

La mejor manera de prevenir que tu información esté bajo escrutinio es viajar con un aparato que nunca haya contenido nada de información personal.



Es una buena idea invertir en un aparato para el viaje, un teléfono inteligente o computadora de bajo costo que solo utilices fuera del país: no quieres que tu equipo de alta calidad se pierda o sea robado durante tu viaje y, por supuesto, tampoco que lo revisen agentes aduanales. Así que deja en casa tu equipo costoso junto con tus álbumes de fotografías y aplicaciones para Facebook, Snapchat y Twitter.



¿Qué aparatos puedes comprar?

Hay teléfonos Android como el Moto G4 Play, que cuesta 100 dólares y se vende desbloqueado para que pueda funcionar con tarjetas SIM extranjeras. En cuanto a computadoras de bajo costo, puedes considerar una Acer portátil de 550 dólares o una Dell Chromebook de 430 dólares.



Desconecta el lector de huella digital

Los sensores de huellas digitales, como los que tienen algunos teléfonos de Apple y Android, son una funcionalidad de seguridad genial para desbloquear tu teléfono de manera rápida. Sin embargo, la mejor opción cuando viajas, es desactivarlos, según Jonathan Zdziarski, investigador de seguridad que da cursos sobre estudios forenses para organizaciones policiales acerca de cómo recolectar información de teléfonos celulares.



Esto se debe a que, en Estados Unidos, las fuerzas policiales han utilizado con éxito órdenes judiciales para obligar a la gente a desbloquear sus teléfonos con su huella digital. No obstante, gracias a tener el derecho a permanecer callado, podría ser difícil (mas no imposible) que el gobierno federal te fuerce a compartir tu contraseña.



No memorices tus contraseñas

Cuando te resistes a un registro de información, es más fácil decir que no te sabes tu contraseña en lugar de negarte a dársela a los agentes aduanales, dice Grossman, de SentinelOne. “Si no te las sabes es difícil obligarte a revelarlas”, dice. “Incluso si alguien pone una pistola en mi cabeza, no puedo revelarla.”



Las aplicaciones para administrar las contraseñas como 1Password y LastPass pueden crear de modo automático contraseñas largas y de alta seguridad para todas tus cuentas en línea y mantenerlas resguardadas en una caja fuerte que puede abrirse con una contraseña maestra.



Sin embargo, Grossman dice que estás más seguro si viajas sin ese tipo de software, pues así no te pedirán la contraseña maestra de la caja fuerte. Puedes guardar una copia de esta en un servicio de nube como Dropbox y tener acceso a ella llegues a tu destino, aconsejó.



Una alternativa a las aplicaciones para administrar contraseñas es escribirlas y dejarlas con alguien de confianza. Después de pasar por el registro aduanal, contacta a esa persona y pídele que te lea tus contraseñas.



Utiliza doble verificación

En el caso de que te pidan revelar la contraseña de tu correo electrónico o de tus cuentas de redes sociales, tener la doble verificación activada servirá como una protección extra, en el entendido de que has dejado en casa tu celular principal.



La verificación doble significa que, cuando ingresas tu contraseña, también debes ingresar un código único que te llega por mensaje de texto antes de poder acceder a la cuenta. Si ese mensaje de texto llega al teléfono que dejaste en casa, un agente no podrá acceder a los datos incluso si compartes tu contraseña.



Claro, esta opción podría dificultar que tú mismo ingreses a las cuentas si dejaste tu celular primario en casa. Puedes encargárselo a alguien en quien confíes y contactarlo para que te lea el código. Aunque, por lo general, es mejor dejar las cuentas de redes sociales fuera del teléfono de uso temporal para que no se queden almacenados tus datos en este.



Encripta tus aparatos electrónicos

Ya sea que utilices un celular desechable o tu aparato principal, siempre asegúrate de bloquearlo con encriptación, que hace que tus datos sean indescifrables sin la llave correcta.



Las aplicaciones como BitLocker o FileVault de Apple te dejan encriptar tu disco duro, y se requiere de una frase como contraseña para liberar los archivos. Para no revelar la frase, podrías anotarla y dársela a un amigo para contactarlo desde tu destino.

Respalda en la nube, después borra todo

Cuando viajes, como mínimo necesitarás acceso a tu lista de contactos y a tu calendario, y además quizá quieras tomar algunas fotografías. Sin embargo, toda esta información delicada podría estar a disposición de agentes de migración.



Tu mejor opción es respaldar toda tu información en un servicio en la nube y después borrar todos los datos almacenados en tu aparato electrónico antes de llegar a la frontera, dijo Zdziarski. Después de pasar la aduana, podrías recuperar tu información desde tu respaldo en línea.