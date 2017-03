‘Sueño en calificar’

CARLOS CAMPOS Publicada el

Rafael Murguía está listo para recuperar su nivel y lo demostró ante Lobos, a pesar de no lograr hacer la anotación se vio a un Rafael Murguía con ganas y deseos de aportar a Celaya.



Después de su lesión en la costilla, por la cual dejó de participar por casi un mes con Celaya, el sábado regresó a jugar; entró de cambio por Ignacio Torres al minuto 68 y fue uno de los atacantes que produjo peligro en el arco rival.



“Bien, de poco me voy sintiendo mejor, los compañeros ayudan y gracias a Dios me estoy sintiendo como antes de lesionarme, espero poder tener más minutos y aportar al equipo y ganar, es fundamental ganar y conseguir el pase a liguilla, estoy con esperanza de lograrlo”, dijo el artillero.



A su regresó Rafa se encontró a un Celaya con paso irregular en la tabla y hoy está fuera de la Liguilla, el ariete quiere lograr el pase.



“Si, ha sido muy irregular pero hay que sacar estos tres partidos adelante, pensando que todavía tenemos la posibilidad, no dejamos de pensar que vamos a estar en la liguilla y este partido es fundamental, debemos ir a proponer y sacar el resultado, no nos sirve un punto, son los tres, será complicado porque es uno de los rivales que estuvo en primeros lugares (Potro UAEM), todo será complicado, pero vamos hacer lo que nos pide el profesor”, expresó.



A esto de que a inicio de semana el técnico de Celaya, Gustavo Vargas salió del Club, dijo que puede ser algo positivo para dar una sorpresa al momento de jugar.



“Desafortunadamente el cese del entrenador se dio, pero ahora con el que está a cargo (Gerardo Reinoso) es asumir lo que se pida, puede ser que ellos no sepan como jugaremos, pero lo importante es lo que nosotros hagamos, el sábado hicimos un buen partido –Ante Lobos- y un error nos costó los tres puntos, debemos ir, estar concentrados y hacer los goles que es lo que nos afecto el sábado y pensar que no tenemos de otra más que ganar”, puntualizó.



Nuevo timonel



Ante la llegada del nuevo técnico de los Toros del Celaya Gerardo Reinoso el equipo se quiere mostrar y Rafael Murguía es uno de los que buscará estar en el once inicial.



“Todos estamos metiendo el cien, todos queremos jugar, nadie se ha bajado del barco, eso es importante estar unidos y lo importante es sacar los puntos, y sueño en poder calificar y es pelear hasta el final”, finalizó.