Demanda un atlas de riesgos

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

En Celaya debe de ser prioritaria la implementación de un atlas de riesgos que permitan prevenir percances como el ocurrido la semana pasada en Galaxias del Parque, durante el incendio de una pipa.

Así lo expresó Armando Montiel Sánchez, representante en el Copladem de la mesa de seguridad y protección civil.

El también presidente del Consejo Consultivo de Seguridad Pública y Protección Civil del estado mencionó que con ello se puede prever cualquier contingencia en lugar de ser reactivos.

“No contamos con atlas de riesgo en el municipio, el atlas de riesgo es del estado. Nosotros tenemos áreas geológicas, tenemos lo que es la Ciudad Industrial, ahí es una bomba de tiempo permanente.

“El atlas de riesgo nos permite el crecimiento urbano del municipio, y nos permite apoyarnos para ver el crecimiento de nuestra ciudad”, comentó.

Armando Montiel, capitán retirado del Ejército, expresó que el tema de la implementación ya se tocó con Protección Civil, pero no se ha implementado.

“Al no contar con él, apoyarnos con lo poco que se le pueda aventar al estado, es irresponsable de verlo”.

“Ese tema ya se había tocado con el director de Protección Civil, con Iram (Álvarez), comentó que con eso le bastaba, adelante, pero se propuso en la mesa de Copladem. Pero no porque los otros municipios no lo tengan, no lo va a tener Celaya”.