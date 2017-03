Faltan espacios para motociclistas

OSCAR ORTEGA GARCÍA Publicada el

Motociclistas y ciclistas consideran que faltan más espacios para dejar sus motos y bicicletas en el primer cuadro de la ciudad y que sean seguros, ya que de los que están habilitados se roban las unidades a plena luz del día.

Los inconformes mencionaron que el estacionamiento de Zaragoza no es suficiente para estacionarse.

“Trabajo en el pasaje Góngora y no tenemos un lugar donde estacionarnos. En Zaragoza me robaron los espejos y una calavera. No tengo problemas que exista un orden, pero las autoridades escogieron lugares con poca visibilidad y donde es fácil robarse las motos”, dijo Álvaro Ocaña.

Las autoridades instalaron varios letreros para evitar que se estacionaran en las inmediaciones del Jardín Principal y los pasajes.

Aunque habilitaron otra zona como en la Calzada Independencia, los denunciantes argumentaron que los espacios son muy reducidos, están sobre el arroyo vial y en puntos donde los ladrones pueden llevárselas sin ser detenidos e incluso subirlas a camionetas y llevárselas.

Los comerciantes de la calle Zaragoza, casi esquina con Miguel Hidalgo, manifestaron que entre las 4 de la tarde y 8 de la noche los estacionamientos se llenan de motos y bicicletas y cuando son días festivos o fines de semana, son insuficientes, incluso para los clientes que utilizan estos tipos de transporte.

Los propietarios de bicicletas mencionaron que también hace falta estructuras que permitan acomodarlas porque se maltratan y no pueden asegurarlas con candados u otros sistemas de seguridad para evitar los robos.