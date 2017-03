SALVADORA DEL ROCÍO ÁLVAREZ LEDESMA | De Salvadora Publicada el

Hablamos porque no queremos que el tiempo se vaya vacío, por eso lo llenamos de palabras. Nos gusta platicar y tenemos nuestras reglas, que no es que estén establecidas, simplemente son lo que todos quisiéramos encontrar en un buen escucha. Respetamos nuestros turnos. Yo te escucho, complemento tus comentarios, luego sucede lo mismo conmigo. Corren los minutos como chiquillos traviesos a los que siempre les falta tiempo para sus juegos. Me siento tranquila. Y no sé por qué siento la sensación de sentirme más completa, como que mis ideas se redondearan y cobraran más sentido.



Escuchar se dice fácil, pero ¿quién no ha deseado tener un buen interlocutor para confiarle sus palabras con la tranquilidad del silencio, que van a quedarse guardadas dentro de un corazón, tras unos labios cerrados y sellados, con la certeza de que no rodarán cuesta abajo como la gravilla que arrastra un río en su corriente? ¿cuántas confidencias se han quedado truncas con interrupciones frívolas, congeladas por un bostezo que se ahoga y han cambiado de rumbo, por sentir que caen en manos equivocadas? pues tras la interrupción, retrocedemos con las manos en la espalda, resguardando nuestra confidencia con celo y después ya cuando nadie nos ve, la soltamos al viento, para que se la lleve el aire como si liberáramos a una paloma inquieta para que vuele lejos y se aparte la inquietud de nuestro corazón.



Pero eso no nos pasa a nosotros, así que hablamos y hablamos y los sonidos se van uniendo delicadamente, pareciera que entre los dos tejiéramos un castillo, que solo tú y yo sabemos sostener para que no se caiga sin remedio. Nos vemos a los ojos reconociéndonos, fijando la mirada en el alma que se oculta agradecida de encontrar un resguardo, entre los pliegues de otro corazón.



Y es que así, el tiempo transcurre tan rápido, vuela, como la arena de una playa solitaria y airosa, que se arremolina con gotas de un mar salado que silbando y golpeando con furia las rocas áridas, grita. Tú y yo, absortos, pintamos el paisaje de fondo con todos los colores, y el resultado es una acuarela que podemos ver con nuestros sentidos cuando sentimos a nuestras palabras que antes confusas vagaban en nuestros pensamientos, toman una forma concreta y después de haber charlado, tenemos una más clara visión de nosotros mismos.



Saber escuchar es un don que muy pocos poseen, así que yo me siento bendecida de que estés conmigo.



S. A. L.