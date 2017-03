Las palabras del odio Nazi: “Maldito Judío”

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR | OPINIÓN Publicada el

El hombre es bueno pero la propaganda sistemática del odio lo convierte en un potencial criminal. En Polonia, como en otros países de Europa era muy común que apedrearan a un niño judío por otros niños y lo llamaban, “maldito judío”. Era una expresión muy corriente según Román Kent cuando era niño, que le estaban diciendo: “Tú no eres un ser humano. Con esas palabras daban el primer paso para deshumanizarme”.



Cuando nacemos encontramos un lenguaje establecido que lo recibimos de nuestros padres. Lo aprendemos utilizando el vocabulario; nos dicen estas palabras son buenas y estas son malas. Por tanto, las palabras tienen tanto poder para volverte una excelente persona como también en un maldito rufián asesino.



La religión tiene mucho poder cuando utiliza las palabras adecuadas para enseñarles el amor al prójimo como lo decía Cristo. Pero que sucede cuando se adoctrinan a los niños y a las niñas en el discurso del odio para hacer el mal. ¿Por qué ha crecido la perversidad en el mundo? Porque la gente buena no hace nada para combatir el mal. Además, dejan crecer los problemas, por ejemplo, los musulmanes radicales siguen adoctrinando en la ideología del odio a los niños en las escuelas palestinas para que en un futuro cercano puedan ser terroristas matando infieles: cristianos y judíos. ¿Qué podría hacer Unicef, para que no enseñen a los niños y las niñas a odiar y a matar a los que no son de sus creencias? Las instituciones en Europa se hacen de la vista gorda y cada país tiene la libertad de educar y convertir a los niños en futuros terroristas como lo hacen en Palestina con anuencia de la ONU porque no hace nada para evitar el mal.



He estado pensado que si hay odio es porque los mayores enseñan a los púberes hacer agresivos y violentos, incluso hasta contra su propia familia sin darse cuenta porque el niño es sumamente influenciado... Los niños que han sido adoctrinados en el odio lo ven como normal decirle a otro niño, “maldito judío”.



Se inventaron los Derechos Humanos en 1948, donde los países civilizados estuvieron de acuerdo en respetarlos con el propósito de vivir en franca armenia pero no se aplican solamente pasan sanciones contra Israel, cuando sus vecinos son totalitarios y no permiten la libre expresión y las mujeres son esclavizadas y la ONU no pasa ninguna sanción a los países musulmanes, además los petrodólares han sobornado algunas cadenas de televisión europea y estadounidense para que pasen escenas donde los culpables son los israelitas; cuando los terroristas de Hamas no paran de bombardear con cohetes a Israel. ¿Por qué la ONU no envía los Cascos Azules para desarmar definitivamente a los terroristas de Hamas? Y se pueda terminar para siempre ese conflicto entre israelíes y árabes-palestinos que lo han hecho eterno por los intereses de las naciones musulmanas y europeas.



Las palabras tienen el poder para humillar, confundir y deshumanizar a cualquier persona o grupo étnico y también para hacer grandes apologías a los nazis y tratar de relativizar el Holocausto que el Sr. Román Kent expresó: “Con el paso de los años me he percatado de que, en lo tocante al Holocausto, existe en los medios de comunicación una tendencia a maquillar el pasado. Suele decirse que 6 millones de judíos “se perdieron” o “perecieron”. Pero esas personas no se perdieron. Fueron encarcelados, hambreados, torturados y asesinados. “Es difícil escuchar estos términos pero esa es la verdad que debemos preservar para evitar que el Holocausto vuelva a repetirse”.



¿Qué pasaría si la Unión Europea, promoviera el odio a los que no son católicos y protestantes como era antes? “Maldito Judío.” Viviríamos en una guerra de malditas palabras que siguen utilizando los árabes palestinos contra el Estado de Israel. No han cambiado, ni entendido los europeos como los nazis utilizaron las palabras de la ignominia logrando el peor genocidio de la historia de la humanidad donde 6 millones de judíos fueron encarcelados, hambreados, torturados, asesinados e incinerados.