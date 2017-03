Lo matan a balazos

REDACCIÓN Publicada el

Un hombre fue asesinado a balazos cuando circulaba a bordo de su bicicleta en la colonia La Huerta en San Juan de la Vega.



El cuerpo quedó tirado en un baldío y en el lugar fueron localizados cartuchos percutidos calibre .9 milímetros.



Fue ayer a las 10:45 de la mañana cuando a través del 911, reportaron a una persona lesionada por impactos de arma sobre la calle Granada.



Al lugar se trasladaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes al llegar observaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que dieron aviso al Ministerio Público.



La zona fue acordonada por los elementos preventivos para evitar que los curiosos se acercaran y contaminaran la escena del crimen.



El occiso fue localizado a un costado de una finca sobre un baldío, tirado sobre una bicicleta de tipo montaña de color azul. Vestía con un pantalón de mezclilla azul y una camisa a cuadros.



El hombre fue identificado posteriormente como Daniel Ramírez, con domicilio en esa localidad.



De acuerdo con las primeras investigaciones, el afectado transitaba sobre la calle a bordo de su bicicleta cuando personas armadas a bordo de un vehículo, del que no se precisaron características, lo interceptaron y le dispararon en diversas ocasiones.



La víctima tras recibir los disparos cayó al suelo y perdió la vida al instante, mientras que los responsables huyeron entre las calles de la comunidad.



A pesar de que se realizó un operativo de búsqueda en la zona, no fue posible dar con su paradero.



“Vive por aquí, solo se escucharon varios balazos y de rato me di cuenta de que habían policías. Sí se escuchó como un carro que se fue rápido”, dijo una vecina.



Agentes de Investigación Criminal (AIC) y de la Unidad Especializada en Homicidios realizaron las investigaciones correspondientes, mientras que personal de servicios periciales levantaron los indicios.



A un costado del cadáver fueron localizados al menos 6 casquillos percutidos del calibre .9 milímetros.



El cuerpo fue levantado por el Semefo, para ser trasladado para la practica de la autopsia de ley, donde se determinará las heridas que presentaba y la causa de muerte.