Estrenos de cine para tu fin de semana

REDACCIÓN Publicada el

3 Idiotas

Un grupo de amigos se embarca en una aventura llena de diversión, decididos a encontrar a un compañero de la universidad que desapareció sin dejar rastro un día antes de la graduación. 5 años después de graduarse de la universidad, Felipe y Beto deciden buscar a Pancho, amigo entrañable y líder del grupo. Los tres amigos, todos estudiantes de Ingeniería, viven experiencias inolvidables durante sus años estudiantiles, creando un lazo de amistad y complicidad que logra superar hasta los obstáculos más inesperados.

El Origen del Terror en Amityville

En 1997 la familia Anderson desapareció, sus cuerpos nunca fueron encontrados. Durante 17 años la casa se había mantenido intacta...hasta ahora. El mal siempre estuvo ahí

Un Jefe en pañales

Un peculiar bebé, que viste traje y corbata y lleva maletín, y su hermano Tim, de 7 años, tratarán de detener los malvados planes del director de la empresa Puppy Corporation.

La Vigilante del futuro

En el futuro cercano, Mayor (Scarlett Johansson) es la primera de su clase: Una humana salvada de un terrible accidente, quien es cyber-mejorada para ser un soldado perfecto dedicado a detener a los criminales más peligrosos del mundo. Cuando el terrorismo alcanza un nuevo nivel que incluye la habilidad de hackear las mentes de las personas y controlarlas, Mayor está excepcionalmente capacitada para detenerlo. Mientras se prepara para enfrentar a un nuevo enemigo, Mayor descubre que le han mentido: su vida no fue salvada, fue robada. Ahora no se detendrá ante nada para recuperar su pasado, descubrir quién la convirtió en lo que es y detenerlo antes de que haga lo mismo a otras personas inocentes. Basado en el internacionalmente aclamado manga japonés, "The Ghost in the Shell".