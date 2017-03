Florinda cuenta a que le supo el primer beso de 'Chespirito'

AGENCIAS | El Debate Publicada el

La actriz relató la faceta seductora de Roberto Gómez Bolaños durante sus primeros años de romance.

"Roberto era un conquistador, un seductor", dijo Florinda Meza en Morfi, todos a la mesa con respecto a Roberto Gómez Bolaños, el hombre con quien estuvo casi cuarenta años y compartió el éxito de la tira mexicana Chespirito.

Emocionada, contó cómo empezó el romance entre ellos dos. Primero, ella se mantenía alejada ante las demostraciones de galantería de él, pues Bolaños estaba casado, hasta que pudo más el amor.

"Siempre me dejaba una flor, pero cuando dejó de hacerlo, yo pensé que él ya no me quería y estaba enojado conmigo porque yo nunca le respondía nada. Pero él vino a preguntarme si yo estaba enojada y yo le dije que no, y le pregunté si él estaba enojado porque yo no le contestaba. Ahí él se dio cuenta que ya me estaba enamorando y dejó de querer conquistarme", confesó.

Sobre su primer beso

"Estábamos de gira en Chile, después de una presentación en un bar charlábamos los dos. En un momento le reproché por qué si era tan bueno le hacía esas cosas a su esposa, y él me contestó que a veces se sentí solo, quería que alguien le diera cariño, le diera un beso. Entonces yo le contesté: 'Si quieres besar a alguien, bésame a mi', y me besó... me supo delicioso, nunca un beso me había gustado tanto, hasta me hizo sentir mareos."