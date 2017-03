Thalía se convierte en 'Bella'

EL UNIVERSAL Publicada el

Thalía se unió a la euforia generada por la cinta "La Bella y la Bestia" y compartió una foto en Instagram donde aparece como "Bella", personaje que encarna Emma Watson en el filme.



"Rosalinda a la #beautyandthebeast style. Porque lo más importante es siempre ver el alma y el corazón del otro", escribió la cantante junto a la fotografía.



Algunos de sus fans aprobaron el fotomontaje en el que la cara de Bella es la de Thalía y no la de Watson, sin embargo algunos ironizaron con la edad de la cantante y le recordaron que ya no es una jovencita, sino una mujer de 45 años.



"Bueno, en tus tiempos tal vez, pero ahora serías no la abuela como mucha gente dice, pero quizás la tía o mamá de la Bella, porque tú entiéndelo: ya no eres, ni volverás a ser una jovencita, Thalía", se leyó en uno de los comentarios.