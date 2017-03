Vocalista de 'The Killers' come tacos en las calles de Monterrey

EL UNIVERSAL Publicada el

Nadie puede resistirse a los tacos, ni Brandon Flowers, el vocalista de The Killers, quien fue captado en la taquería "El Primo", en Monterrey, Nuevo Léon.



El cantante no pasó desapercibido por los comensales, quienes no perdieron la oportunidad de tomarse una fotografía con él y compartirla en redes sociales.



Este viernes arranca en el Parque Fundidora una edición más de Pa’l Norte, que presentará un cartel integrado por The Killers, The Offspring, Placebo, M.I.A., entre otros.