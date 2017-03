Ya preparan la guerra humanos y simios

REDACCIÓN Publicada el

¡Guerra! La habrá el próximo julio cuando los simios, liderados por César, y los humanos, quienes tienen de líder a El Coronel, se enfrenten en la película War for the Planet of the Apes

20th Century Fox dio a conocer un nuevo avance en el que los simios lucharán por su sitio ante los humanos que los quieren erradicar.

Tercera parte de la nueva saga del Planeta de los Simios, War for the Planet of the Apes, llegará en verano de este año y contará con las actuaciones de Andy Serkis como César, Woody Harrelson como El Coronel, Judy Greer como Cornelia y Steve Zahn como “Bad Ape”. El filme es dirigido por Matt Reeves, quien también realizó el filme pasado.

La película seguirá los sucesos de El Amanecer del Planeta de los Simios, estrenado en 2014 y que fue la secuela de El Origen del Planeta de los Simios, estrenada en 2011.