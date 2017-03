Árbol cae sobre casa

REDACCIÓN Publicada el

Un árbol de alrededor 20 metros de alto cayó encima de una vivienda dañándola en su estructura y techo, además destruyó un pequeño tejado de láminas que estaba a un costado, en Presa de Rocha.



La propietaria y sus dos hijas menores de edad, al momento del accidente estaban en el interior comiendo, solo escucharon el fuerte ruido en el techo que las alarmó y al salir la mujer se dio cuenta que sus vidas habían corrido peligro.



Este hecho ocurrió alrededor de las 4:40 de la tarde de ayer, a un costado de la construcción de la calle de las ex vías.



En el interior de la casa estaba Patricia con sus dos hijas de 6 y 12 años de edad, quienes vieron como se sumió el techo.



Algunos vecinos se percataron y de inmediato dieron aviso al número de emergencias, acudieron Paramédicos de la Cruz Roja para atender a la propietaria y una vecina del lugar quienes presentaron crisis nerviosa.



El esposo al saber la noticia llegó de inmediato para verificar que su familia estuviera bien, y relató que durante la excavación de la construcción para levantar los muros, la maquina retiró mucha tierra a un costado del eucalipto de más de 20 metros de alto.



Esto los alertó porque su domicilio estaba a un costado y temían que se cayera encima de su patrimonio y resultara alguien herido o incluso hasta sin vida.



Hicieron saber su inquietud a los responsables de la obra pero supuestamente los ignoraron, y siguieron escarbando sin tomar medidas de precaución.



Al no tener ninguna respuesta positiva, realizaron escritos a Desarrollo Urbano y Obra Pública, en el mes de enero y al parecer solo mandaron personal a verificar pero tampoco hicieron nada.



“Quedo el árbol muy frágil con la pasada de la maquina porque le fue quitando la fuerza en las raíces, era lógico que tarde o temprano se iba a caer, ya lo habíamos reportado y hasta a los de la obra nos decían que no pasaba nada, ahora que se cayó ya vinieron todos hasta los de presidencia a quienes también se les avisó que pasaría esto”, dijo Patricia Becerra Méndez.



Personal de Parques y Jardines en conjunto con Bomberos AC, cortaron las ramas y el tronco del árbol para retiralo del techo del domicilio afectado.



Al parecer el encargado de la construcción de la obra de la calle, llegará a un acuerdo con los propietarios para poder reparar los daños que se generaron.