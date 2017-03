Acusa a Regidor de desinformar

JULIETA ORTIZ Publicada el

Ante la publicación de un video sobre cuestionamientos al proyecto del Tercer Cinturón Vial por parte del regidor del PRI, David Muñoz Torres, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez reprochó que el edil desinforme a la ciudadanía y agregó que no ven más que por sus intereses políticos.

Comentó que ya tienen una queja de otros comerciantes del bulevar Los Reyes donde iniciará la obra de rehabilitación, a quienes el priísta les ha dicho que serán afectados, que la obra durará 8 meses y que se cerrará por completo la vialidad.

“Ha ido a desinformar, incluso a mi me parece que es algo que va contra todo respeto, profesionalismo, tanto como Regidor como arquitecto de ir a desinformar y a tratar de poner a la gente en contra de una obra que va a ser un gran beneficio para todos”, enfatizó.

Ortiz Gutiérrez dijo que en breve junto a personal de Japami y Desarrollo Social, irá a esta zona a iniciar la socialización del proyecto, a fin de que los ciudadanos conozcan la obra y quede claro que estos señalamientos van hechos con interés político.

“Ellos están viendo que cualquier obra buena va en contra de su proyecto político, pero deberían de pensar que el proyecto se llama Irapuato, no se llama PRI, no se llama PAN (...) siempre he estado ahí en la mejor disponibilidad”, dijo.

Recordó que previo a la cancelación de la solicitud de préstamo, Muñoz Torres había dicho que no estaban en contra de la obra sino de la deuda y ahora que no existe este factor, ha pasado a estar contra el proyecto.

El Alcalde agregó que es una obligación de todos los Regidores sumarse a los proyectos que se emprendan y consideró que el edil priísta es el único que no le ve un beneficio social a la rehabilitación del Tercer Cinturón Vial.

“Yo quiero una ciudad distinta, no se si él quiera que nos quedemos en el pasado pero yo no (...) lo primero que tenemos que hacer es irle a explicarle bien a la gente, pero si insiste que sean los propios ciudadanos quienes se lo reclamen”, enfatizó.