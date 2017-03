Encantan presentadoras con sensual video

EL UNIVERSAL | REDACCIÓN Publicada el

La conductora de Azteca, Inés Sainz, publicó en su cuenta de Instagram un video grabado en Los Ángeles, Estados Unidos, que generó alto impacto y reacciones entre sus admiradores.

Esto luego de que apareciera junto a la presentadora de Fox Sports, Jimena Sánchez, de Televisa Marisol González y de ESPN, Vanessa Huppenkothen.

La grabación forma parte de un anuncio de la marca de tenis Charly, en el que las cuatro 'reinas' del deporte lucen sus encantos en tonos metálicos.

Ya son más de 12 mil reproducciones las que acumula el clip, así como decenas de mensajes para Inés del estilo “No me gusta, me encanta hermosa. Te ves espectacular y les quedó genial. Siempre una reina”, “A mí me gustó la güerita del número siete, se ve espectacularmente hermosa y sensual”, “Qué bárbara Ines, qué bárbara” y “Expectacular, siempre más hermosa y esos ojos divinos”.