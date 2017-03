Los recuerdan con una estatua... no tan agraciada

REDACCIÓN Publicada el

Ayer, el jugador Cristiano Ronaldo recibió la distinción de su nombre en el Aeropuerto de Madeira, pero esto no fue todo.

También, el delantero del Real Madrid recibió un busto, recordándolo, pero éste se convirtió en objeto de burlas en redes sociales.

El jugador merengue no está solo, ya que compañeros y ex compañeros del conjunto español también han tenido distinciones, las cuales no han tenido un toque de gracia. Entre los jugadores están Iker Casillas, David Beckham, su actual entrenador Zinedine Zidane, entre otros elementos, incluyendo del Barcelona.

En la lista también figura el ex delantero Jared Borgetti, quien fue reconocido con una estatua, que tuvo poco parecido con él.