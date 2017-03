Novaretti se expresa sobre su sanción

REDACCIÓN Publicada el

Mediante un comunicado, el defensa de León dio a conocer su postura sobre el castigo que recibió por parte de la Comisión Disciplinaria.

En éste acepta su error, por “interferir en la decisión arbitral” y aseguró nunca tuvo intención de agredirlo.

“El momento que vivimos como equipo y la necesidad de jugar todos los partidos con el afán de aportar lo mejor, me llevo a actuar de forma impulsiva”, escribió.

En el documento ofrece disculpas a aficionados, árbitros y público en general por su acción.

Agrega que acepta las consecuencias por su decisión, por lo que cumplirá su sanción.

“Cumpliré con mucho respeto, sin dejar de lado la frustración que me causa no poder ayudar a mi equipo en estos momentos desde la cancha; un lugar donde he dejado todo y que representa gran parte de mi vida”, añadió.

Destacó que gracias al apoyo de familia, amigos, compañeros y aficionados, se siente motivado por encarar dicha situación, con el fin de poder seguir adelante.

Finaliza, declarando que seguirá trabajando para que todo mejore para Club León, defendiendo los valores deportivos y vuelve a reiterar su disculpa.

Por la mañana, se dio a conocer que Novaretti fue sancionado con siete partidos y no podrá estar para los partidos de fase regular. El defensa podrá estar, si León accede a la liguilla.