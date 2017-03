Responde Luis García a comentarios de Kate

REDACCIÓN Publicada el

Ante el video en el que salió la actriz Kate del Castillo hablando sobre lo vivido con el ex jugador, cuyo nombre mencionó, el ahora comentarista de TV Azteca, dio su postura.

En entrevista, el compañero de Christian Martinoli y Jorge Campos, declaró sobre las opiniones de su ex esposa y señaló no entraría en polémica sobre el tema, porque es un “capítulo cerrado”.

“Fui muy cuidadoso en no decir absolutamente nada, no lo dije hace varios años, 15, más o menos. No lo voy a decir ahora. Para mí fue un capítulo cerrado”, comentó sin agregar algo sobre lo ocurrido con Kate del Castillo.

En los pasados días se dio a conocer un video, en el que la actriz de Ingobernable hablaba sobre las sensaciones que tuvo cuando estuvo casada con el ex jugador del Atlético de Madrid. Comentó que vivió una etapa difícil y donde no era feliz, así como lo que hizo para poder salir de dicha situación.

Por su parte, la ahora esposa del analista, Rocío Lara, publicó una foto en los pasados días, asegurando que estaba muy orgullosa de García.