Considera Sapal que está 'en el aire' presa El Zapotillo

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

El proyecto del Zapotillo para traer agua a León de los Altos de Jalisco aún está en el aire y la próxima semana estará en Guanajuato el director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, para definir acciones.



El presidente del Consejo de Administración de Sapal, Pedro González García, quien estuvo el pasado miércoles en la ciudad de México en que participaron el gobernador Miguel Márquez Márquez y el alcalde Héctor López Santillana, dijo que no hay nada definido con la empresa Abengoa.



“La realidad de las cosas es que sólo se quedó en que viene a Guanajuato el director de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra la semana que entra, con el fin de puntualizar más las cosas.



“Está viendo que pasó con lo de Abengoa. Vendrá a supervisar cómo va lo de la obra del acueducto para tomar las acciones que haya que tomar”.



Aseguró que no hay decisiones tomadas sobre la construcción del acueducto.



“No. Lo vamos a hacer hasta dentro de ocho días y se va a hacer en forma conjunta con el Gobernador, con el Alcalde y con el director de Sapal, Leonardo Lino Briones, y la Comisión Estatal del Agua (CEAG)”.



“No hay nada todavía. No hay nada concreto todavía. No se llegó a nada, nada, nada”, reiteró ante la insistencia.



Dijo que será hasta la semana que entra cuando se dé una información oficial sobre el derrotero de este proyecto del Zapotillo y la empresa Abengoa.