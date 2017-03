Contamina incendio la zona del Campestre

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ | León Publicada el

Colonias residenciales del Campestre, en el norte del municipio, se ven afectadas por la contaminación generada por el incendio de cientos de hectáreas en cerros que están en los límites entre Jalisco y Guanajuato, que no han podido ser controlado.



Los fuertes vientos de los últimos días han avivado el fuego, con lo que se ha incrementado el área afectada.



El Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato reportó que la calidad del aire en León ha estado en semáforo naranja de “no satisfactoria” en la zona norte.



La estación ubicada en la calle 20 de enero, registró 127 PM10 (partículas en suspensión), y de acuerdo a las nuevas normas, la medición no debe de rebasar las 74.4PM10.



Vecinos de Gran Jardín, Lomas del Jardín, La Patiña, Porta Fontana y La Campiña, entre otros, se han visto afectados.



El gerente en Guanajuato de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Víctor Manuel Ortega Medrano, informó que el incendio se localiza en los límites de Jalisco, aunque reconoció que la contaminación afecta directamente a los leoneses.



“Ya está trabajando la gerencia de Conafor de Jalisco en tratar de sofocar el incendio. Nosotros estamos ocupados en controlar el incendio forestal que se registra en la sierra del Cubo, en los municipios de Ocampo y san Felipe. Ya logramos contenerlo”, señaló.



El funcionario dijo que se estiman daños en mil 600 hectáreas de pastizal y matorral.



El director de desarrollo Rural, Rodolfo Ávila Ponce, informó que no hay comunidades rurales afectadas en León, y que Protección Civil atiende el siniestro, pero no lo han podido controlar.



Se aseguró que todavía arden cientos de hectáreas de pastizales y matorrales, por lo seco que se encuentra el campo.



La gran columna de humo que se desprende de los pastizales de la zona, cerca de la sierra de Comanja de Corona, Jalisco, puede apreciarse en diversos puntos de la ciudad.



“Hasta el momento los vientos están favoreciendo, pero la contaminación se tornará crítica si el viento arrastra el humo hacía León”, señaló Juan Francisco Mendoza, de Protección Civil de Jalisco.