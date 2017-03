Fastidia el retraso de Abengoa al gobernador Márquez

REDACCIÓN | León Publicada el

Ante el lento avance de la construcción del acueducto a través del cual se recibirá el agua de la presa El Zapotillo, el gobernador Miguel Márquez Márquez planteó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la necesidad de revisar si es conveniente o no que la empresa Abengoa continúe a cargo del proyecto.



“Se va a hacer una revisión muy puntual, primero sobre la empresa Abengoa, si Abengoa debe de seguir o no debe seguir ya, después de 5 años o más lleva un avance de un 4%, yo sí estoy molesto, esto no puede seguir así, se debe hacer una revisión muy puntual”.



Ayer, un día después de la reunión que junto con el alcalde de León Héctor López Santillana sostuvieron con el director general de la Conagua, Roberto Ramírez de la Parra, dijo que se le solicitó al funcionario federal tomar una decisión de fondo para garantizar la conclusión del proyecto.



“El Zapotillo va, eso no lo dudamos y nos los refrendó el director general de la Conagua, sin embargo las condiciones de cómo se encuentra ahorita eso es lo que se tiene que tomar una decisión de fondo, esa fue nuestra exigencia, una decisión de fondo.



“Esto no puede seguir igual, no puede seguir así y el planteamiento es de fondo, no vayan a decir, no, ahí va el Zapotillo y Abengoa, no, yo tengo mis dudas muy serias con Abengoa ya, se tiene que tomar una decisión de fondo”, pidió el gobernador.



am informó el viernes pasado, 24 de marzo, que de los 140 kilómetros de tubería que se tiene que instalar para el acueducto que permitirá que el agua de la presa el El Zapotillo llegue a León, apenas se han instalado 900 metros.



Sapal asegura que ya van dos kilómetros construidos.



El proyecto del acueducto lleva un retraso de al menos dos años, la obra se le asignó a Abengoa en septiembre de 2011 y según el plan original, debió estar terminada en febrero de 2015.



Ayer el Gobernador indicó que como parte de los acuerdos de la reunión del pasado miércoles también se revisará la parte jurídica, el proceso de concesión, la liberación de los derechos de vía y los permisos ambientales.



Dijo que el compromiso de Conagua fue que en los próximos días le presentará al Gobierno de Guanajuato una ruta crítica de los pasos a seguir para concluir el proyecto.