Preocupa que aumente déficit de agua en el estado

Hay un déficit de recarga en los mantos acuíferos de Guanajuato de 1 mil 300 millones de metros cúbicos de agua, por lo que habrá sanciones más enérgicas contra propietarios de pozos irregulares.



Anualmente se extraen más de 3 mil 500 millones de metros cúbicos y se recargan sólo 2 mil 200 millones, dijo el titular de la Conagua en Guanajuato, Humberto Navarro de Alba.



“Pero somos el único Estado que tenemos el Plan Estatal Hídrico, que no lo tiene ningún otro en la república y eso nos permite tener rumbo, tenemos estrategias para cómo revertir esta tendencia y aplicando sanciones a irregulares”.



Reconoció que la veda en la entidad es de las más estrictas, pues el agua se localiza a más de 500 metros de profundidad, como lo ha dado a conocer Sapal con la perforación de 10 nuevos pozos, según reveló recientemente, durante la junta de Consejo pasada, el presidente del sistema, Pedro González García.



“Creo que lo que está haciendo Sapal está dentro de la ley, que es la relocalización o reubicación de pozos. No son nuevos aprovechamientos, hay que recordar que la entidad está vedada por la sobreexplotación. No se ha autorizado una nueva perforación”, añadió.



Sin embargo sí han concedido permisos para reponer pozos que ya se secaron y se perforan otros, a más profundidad, cerca del que se secó.



Añadió que en la entidad hay un importante número de pozos ilegales.



“Lo que está haciendo la Conagua, a través del área operativa y de equipos especiales, son recorridos en todo el Estado para identificar pozos que no están regularizados, para iniciar procedimientos administrativos y presentar denuncias penales “.



No se aventuró a decir cuántas denuncias han presentado contra personas que explotan acuíferos fuera de la Ley, pero sí dijo que son alrededor de 1 mil 500 pozos los que están irregulares.