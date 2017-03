Prometen hologramas, pero sin precisar la fecha

ARELI BARRERA | León Publicada el

A partir del segundo trimestre se emitirán en Guanajuato los hologramas Cero y Doble Cero para poder circular en la Ciudad de México y el Estado de México; esto a través de los tres verificentros ubicados en León, Irapuato y Celaya, prometió Carlos Ávila Plascencia, director de de gestión de calidad del aire del Instituto de Ecología del Estado.



Sin embargo, el sistema estará listo hasta después de las vacaciones de Semana Santa, cuando el compromiso era tenerlos desde el primer trimestre.



Por lo pronto, quienes tengan que viajar a estos destinos, cuentan con la opción de solicitar un ‘pase turístico’, para no tener las restricciones que impone el programa ‘Hoy No Circula’.



Este se puede solicitar a través de la página www.paseturistico.cdmx.gob.mx, aplica para vehículos a modelos 2002 en adelante y tiene una vigencia de 14 días una vez por semestre o bien dos veces por semestre, con una vigencia de 7 días por cada uno.



Lo único que se requiere para obtener este pase es tener a la mano la tarjeta de circulación y llevar a cabo el registro en la página antes mencionada.



Ávila Plascencia dijo que las autoridades no engañaron con el anuncio del acuerdo en enero, pero aceptó que hubo un retraso en cuanto al equipamiento de los verificentros.



Cada uno de ellos invirtió 1 millón de pesos y ya llevan un avance cercano al 90% para emitir los hologramas.



“Tenemos un desfase en cuanto al arranque, debido a que teníamos que acoplar la misma tecnología que permita el uso del mismo sistema con el que operan los centros de verificación de la Ciudad de México. Ya se terminó de hacer el equipamiento, sin embargo seguimos en trabajo de configuración del sistema”, indicó.