Asteriscos

***PERIODISTAS DE A PIE



Luego del homicidio de Miroslava Breach, en Chihuahua, la asociación “Periodistas de a Pie” ha convocado a movilizaciones en varias ciudades del País para protestar por el asesinato de periodistas.



***PROTESTA EN GUANAJUATO



Con la frase “no se mata la verdad matando periodistas”, en Guanajuato Capital la cita es el domingo a las 11 a.m. afuera de la Delegación de Gobernación, en Casa de Moneda, junto al Teatro Juárez.



***LEGISLACIÓN PENDIENTE



En Guanajuato la artera agresión de un funcionario al reportero de a.m., Gilberto Navarro, revive el debate sobre legislar en torno de la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos.

***PROTECCIÓN A PERIODISTAS



La anterior y la actual Legislatura le dan vueltas a entrarle a una Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos. Ayer, oootra vez, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, en voz de su secretario, el panista Memo Aguirre, retomó el tema. Todos dicen que va para adelante, pero nadie se atreve hoy a dar una fecha para que esta legislación vea la luz.



*EN MANOS DEL PRI



En la pasada Legislatura, la Comisión responsable del tema la encabezó el diputado del PRI, Felipe Orozco, y en la actual, también la tiene el PRI, otro irapuatense, Irma Leticia González. En junio del 2016 se presentaron dos iniciativas en la materia, una de la priísta y otra conjunta de PAN y PRD.



*LAS INICIATIVAS



La iniciativa del PRI contempla la separación del cargo de los servidores públicos que violenten o atenten de manera dolosa contra la libertad de expresión o contra un defensor de derechos humanos. Y ambas plantean modelos para aplicar un Mecanismo de Protección, pero que todavía hay que afinar.



*PARA MUESTRA...



El caso de la golpiza a la reportera de El Heraldo en Silao, Karla Silva, en septiembre de 2014, por lo que está preso el ex alcalde Benjamín Solís; y el 7 de marzo, la agresión de un funcionario público, Jorge Alberto Rodríguez, arrollando con su automóvil al compañero de am Express Guanajuato, Gilberto Navarro, dan cuenta de dos ejemplos de violencia derivados directamente del ejercicio periodístico.

***¿Y EL PARQUE LADRILLERO?



En el ambicioso plan de 400 obras que anunció el Estado y el Municipio para este año en León, “se les olvidó” una añeja demanda de un sector de la población: la de un parque ladrillero para reubicar esta industria de la que dependen cientos de leoneses, pero que afecta la calidad del aire de todos. Hoy existen 326 productores de ladrillero, principalmente en El Refugio, El Valladito, La Selva y Presitas.



*MULTAS, ESO SÍ



En el evento del lunes, estuvo presente el procurador del Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, el leonés Juan Pablo Luna, quien nos dijo que han aplicado 35 sanciones en los últimos dos años contra fabricantes de ladrillo por no cumplir con la normatividad ambiental. Pero admitió que en el proyecto del parque ladrillero todavía no se puede presumir algún avance notorio.



*BOLITA AL MUNICIPIO



El Procurador argumenta: “Estamos haciendo lo que nos corresponde, atendiendo la denuncia, clausurando, abriendo los procedimientos, y ya hicimos le planteamiento al Municipio para poder firmar un convenio con un enfoque de mediano y largo plazo para la reubicación”.



*PROYECTO EN EL AIRE



Aunque admite que el esquema no está aterrizado, por ejemplo, no se sabe ni quién pondría el terreno, y del sitio hay opciones que ha generado el Instituto Municipal de Planeación que falta todavía revisar. Tampoco se conocen políticas de fomento económico para dar incentivos a los productores, pues sus ingresos son limitados como para pensar que de buena voluntad van a reubicarse y cambiar procesos.



*PROGRAMA DE GOBIERNO



La realidad es que el Programa de Gobierno 2015-2018 que aprobó el Ayuntamiento plantea un “Programa de atención para la industria ladrillera”, y en sus acciones contempla empujar la reconversión tecnológica del sector y establecer convenios de colaboración, pero nada dice de reubicar.

***REELECCIÓN DE MAGISTRADOS



Un tema en el tintero en el Congreso, en la cancha de la Comisión de Justicia que preside la priísta irapuatense, Arcelia González, es la solicitud de reelección por otros siete años de dos magistrados penales del Poder Judicial del Estado: Daniel Chowell Arenas y Francisco Aguilera Troncoso.



*CHOWELL Y AGUILERA



Dicen que esperan la evaluación de su desempeño, que enviará el Poder Judicial. Aguilera tiene una larga carrera que comenzó como Oficial Judicial en 1991 y es magistrado de la Quinta Sala desde 2010. En el caso de Chowell, fue también Procurador de Justicia de 2004 al 2009 e incursionó en la grilla política como candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Guanajuato en la elección del 2009.

***SENADORES Y CANADÁ



El martes, los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores de América del Norte, y del Comercio y Fomento Integral del Senado, se reunieron con una delegación encabezada por el presidente de la Cámara de Comunes de Canadá, Geoff Regan. En el encuentro estuvieron las panistas leonesas: Pilar Ortega Martínez, senadora, y Alejandra Reynoso Sánchez, diputada federal.



*PILAR, TEJER LAZOS



Ortega Martínez, quien es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte, en su intervención llamó a fortalecer desde los congresos la integración de toda la región de América del Norte y en particular los lazos Canadá y México. Hablaron de temas como migración, inversión económica, y la panista se refirió a la importancia de atender el Acuerdo de París en materia ambiental.

***ENROQUE AZUL



En el Comité Directivo Estatal del PAN, hay un relevo en su equipo directivo. El joven Allan León, suplente del diputado federal Ricardo Sheffield, encabeza ahora la Secretaría de Vinculación, cargo que dejó Michel González, quien ahora ocupa la Secretaria General del Comité del PAN en San Pancho.

Lupa al aeropuerto

El diputado federal del PAN, Miguel Salim Alle, se reunió con Yuriria Mascott Pérez, subsecretaria de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). El compromiso de la funcionaria federal fue el de hacer una visita al Aeropuerto Internacional de Guanajuato a finales de abril.



El legislador no quita el dedo del renglón en que la SCT ponga lupa en revisar el cumplimiento de la concesión que tiene Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y las inversiones comprometidas.