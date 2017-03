Salvadores y Caudillos

HUMBERTO ANDRADE QUEZADA Publicada el

Decía el Papa Francisco, en una entrevista efectuada al mismo tiempo en que Trump rendía protesta como presidente de los Estados Unidos: “los pueblos en tiempos de crisis buscan salvadores”.



Salvadores que paradójicamente dan cauce a las insatisfacciones y enojos colectivos, pero que de acuerdo con la historia no garantizan que a mediano y largo plazo mejoren las condiciones, ni reparen los problemas que motivaron las insatisfacciones.



No hay necesidad de estereotipar, realmente comparten muchos rasgos quienes se asumen como portadores de la verdad, son vociferantes, retadores, obsesionados en lo que persiguen, amantes del poder no compartido, irrespetuosos de las instituciones, con delirios de grandeza y en su generalidad, se proclaman salvadores de la patria, caudillos.



Y los caudillos terminan siendo un riesgo, imponiendo una visión personal y sesgada del funcionamiento de las sociedades, que choca con el fortalecimiento institucional y que irremediablemente pretende un reemplazo de las leyes por decisiones autocráticas.



Como el proyecto son ellos, no la nación, llegan a extremos no sólo de modificar la constitución de sus países, sino a querer perpetuarse en el poder cuando ya no estén, impulsando a las esposas, hijos, hermanos, o incondicionales sin capacidad, como el caso de Argentina con los Kirchner, Nicaragua con los Ortega, Cuba con los Castro o Venezuela con Maduro.



No hay un sólo caso en la historia de los pueblos, en que un caudillo no haya generado al paso de los años más problemas, que beneficios sociales y económicos. Crisis, divisiones, reemplazo de los marcos legales, guerras, confrontaciones y mil calamidades más que nos llevan a concluir que la solución no es apostarle al caudillaje de personas inestables, sino al establecimiento y la exigencia del estado de derecho.



Las sociedades con mayor crecimiento económico, desarrollo humano y respeto a los derechos individuales son los países democráticos, por lo que no deja de ser espeluznante esta apuesta a la regresión, a la imagen del salvador, no importando si se viste de derecha o de izquierda.



Esta semana, en lugares muy distantes, dos presidentes de naciones muy diferentes agredieron y amenazaron a sus respectivos congresos; uno, en el caso de Maduro de Venezuela, identificado con la izquierda y otro, en el caso de Trump, con la derecha.



En Venezuela, por la petición de la OEA de implementar la Carta Democrática para establecer si hay ruptura o alteración del orden democrático en ese país; y en el caso de los Estados Unidos, por la discusión del Obamacare, el programa de salud de la administración pasada, que pretende sustituirse por un proyecto alterno que elevaría enormemente las pólizas de seguros de gastos médicos, y a la vez dejaría sin seguro a decenas de millones de estadounidenses. El rasgo común en los dos presidentes es el caudillaje, uno personificado y el otro heredado.



Lo dramático es que se repite la historia a lo largo del tiempo, y este tipo de líderes siguen apareciendo en todas las latitudes, sin darnos cuenta que el camino es en sentido contrario, a favor de las leyes y no de la voluntad caprichosa de dudosos personajes que manipulan las circunstancias. Apostémosle a las instituciones.



FE DE ERRATAS:



En la colaboración anterior titulada “Recordando el pasado”, se señala: “En la elección federal del 2012…”. Lo correcto debió ser: “En la elección federal del 2006”. Agradezco su comprensión.

