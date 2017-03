Hospeda León un NH Collection

FRANCISCO HORTA Publicada el

El grupo internacional de hoteles NH presentó su hotel número 13 en México, el cual se ubica en León.

Se trata de su firma NH Collection con una oferta de 141 habitaciones ubicado en el principal polígono de negocios de la ciudad.

“León es un punto estratégico tanto para los negocios como para el ocio, es la capital mexicana de la industria de la piel y el calzado”, destacó Eduardo Bosch durante la inauguración.

Héctor López Santillana, apuntó que "cuando se unión el sector público y privado no hay retos que no se puedan enfrentar, y a través de estos procesos necesitamos diversificar nuestras fortalezas para lograrlo. Agradecemos la confianza depositada en León y su gente, no en el gobierno, el lema de la entidad es que el trabajo todo lo vence, aquí hay gente acostumbrada a enfrentar retos".

México es el país donde actualmente NH Hotel Group a nivel mundial tiene mayor número de proyectos de expansión para los próximos meses.