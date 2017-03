“El Bronco” reconoce amistad con fiscal acusado de narco

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, reconoció que Édgar Veytia, ex fiscal de Nayarit, detenido en Estados Unidos por narcotráfico, es su amigo.



"Edgar es mi amigo, puedo hablar bien de sus buenas acciones, no de sus malas acciones, no sé, no estoy seguro de eso, sé que podrá él demostrar su inocencia, creo que en eso está trabajando.



"Evidentemente, todos los que son acusados tienen el derecho a hacer eso, yo no juzgaré a nadie, yo respeto la amistad de una persona, nunca le daré la cara a nadie en contra”, sostuvo.



“Tampoco lo puedo juzgar, espero que él pueda, como todo mundo tiene, el derecho a mostrar, su inocencia, y estoy seguro que lo podrá hacer. Depende, evidentemente, de si es cierto o no”.