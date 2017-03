Afectaría nuevo TLC al calzado

COLUMBA LÓPEZ Publicada el

Como se encuentra actualmente el Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), beneficia a la industria del calzado; sin embargo, con la renegociación, el sector podría pasar a ser el más afectado.



De acuerdo con el estudio realizado por la Cámara de la Industria de Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) junto con el Centro de Estudios China-México (Cechimex) para determinar cuáles son las áreas de oportunidad para el sector con este Tratado, hay condiciones con las que la afectación sería mayor.



“Como está actualmente (el TLCAN) le favorece a la industria del calzado. Nosotros buscaríamos endurecer la regla de origen, crear más contenido de Canadá, Estados Unidos y México para fortalecer el mercado de esos tres países, hay muchas áreas de oportunidad”, comentó Luis Gerardo García, presidente de la CICEG.



Además se presentaron cifras sobre importaciones y exportaciones con los países que están involucrados en el Tratado, así como los que se han beneficiado y se pusieron sobre la mesa cinco escenarios que podrían enfrentar como gremio.



El primero, que las tres naciones lleguen a un acuerdo; el segundo, que no se llegue a algún acuerdo y el tratado continúe sin vigencia; el tercero, que no se llegue a algún acuerdo y se cancele; el cuarto, que no se llegue a algún acuerdo, se cancele y además haya aumento arancelario; y el quinto, que se de un incremento en las reglas de origen.



“El sector público no ha respondido a esta incertidumbre, y la economía mexicana no está en condiciones de quedarse sin el TLCAN; si hubiera cancelación, no habría debacle, ni abismo, pero sí hay que prepararse”, explicó Enrique Dussel, coordinador de Cechimex.



El también doctor dijo que hasta ahora no se tiene contemplado algún análisis estructurado que ofrezca con certeza escenarios para la economía en el país en general, pero que ha sido la incertidumbre lo que ha afectado la inversión extranjera que habría llegado a México.



Sin embargo, la necesidad de Estados Unidos por el calzado mexicano es grande, pues hay un déficit en este sector de 18 a 1; es decir, nuestro país produce el zapato que el país del norte necesita.



“Podemos seguir exportando, fabricamos 250 millones de pares, de los cuales se mandan 20 millones de pares a Estados Unidos. El zapato mexicano no sólo se debe por precio, sino por calidad, moda y diseño. Es un producto que tiene mucho tiempo en el mercado que fortalezcamos desde los obreros, empleados, hace falta un poco de logística para exportar”, dijo Luis Gerardo García.