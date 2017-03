Sugiere cinco escenarios para renegociar el TLCAN

COLUMBA LÓPEZ Publicada el

Empresarios del sector calzado escucharon en voz de Enrique Dussel, Coordinador del Centro de Estudios China- México, los diferentes escenarios que se podrían enfrentar ante la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El estudio contempla cinco posibles escenarios ante la renegociación del tratado. El primero, que las tres naciones lleguen a un acuerdo; segundo, que no se llegue a ningún acuerdo y el tratado continúe sin vigencia; el tercero, que no se llegue a ningún acuerdo y se cancele el tratado; cuarto, que no se llegue a ningún acuerdo, se cancele el tratado y además haya aumento arancelario; y el quinto, que se dé un incremento en las reglas de origen.

Además se presentaron cifras sobre importaciones y exportaciones con los países que están involucrados en el tratado así como los que se han beneficiado.