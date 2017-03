¡A domar Potros!

CARLOS CAMPOS Publicada el

Celaya CD y Potros UAEM arrancan hoy con el primer encuentro de la jornada 15 de la Liga de Ascenso MX, partido de rivales directos en puesto de calificación, Potros para asegurar los primeros lugares, mientras que Celaya en la necesidad de sumar y clasificar.



Después de los malos resultados y faltando tres encuentros para concluir el Clausura 2017, el cuadro cajetero decidió hacer un cambio y lo hizo con su técnico Gustavo Vargas y puso al mando a Gerardo Reinoso, estratega con experiencia en Sudamerica y quien vino a cambiar el chip a Celaya.



Por su lado los del Estado de México están dentro de la ‘Fiesta’ al colocarse en la cuarta posición con siete victorias tres empates y cuatro derrotas; Con referencia a este equipo Los de UAEM no han perdido en su casa, suman seis victorias y un empate.



Por otro lado Celaya tiene el panorama complicado, pues tiene la posibilidad de sumar tres encuentros para después de sufrir dos derrotas consecutivas; ante Tampico y Lobos.



Ricardo Roldán, portero de Celaya comentó que tendrán un duro encuentro, pero no imposible, Celaya debe cerrar de buena manera el torneo



“Es difícil como todo lo demás, por lo que implican, por los puntos importantes que se juegan y buscamos hacer un buen partido y sumar de tres y seguir con aspiraciones, está cerrado y consientes de eso, estamos trabajando para eso, será un partido muy difícil”, dijo.



David ‘Avión’ Ramírez, mediocampista de Celaya expresó que los partidos que se vienen son de vida o muerte, por eso van con todo.



“Sabemos que estamos en la recta final, que son partidos de vida o muerte para nosotros, ellos pueden estar un poco tranquilo, más no asegurado, porque todo está muy peleado, nosotros ganando tenemos más posibilidades, hay que afrontar el partido con la importancia que se merece, que merece ahora cada encuentro y compromiso de traer los puntos a casa”, dijo el Avión.

Celaya salió ayer rumbo a su compromiso en donde enfrentarán a los Potros UAEM, un equipo con velocidad que está con el objetivo de cerrar como el primer lugar del torneo.

Estadio: U. Alberto Chivo Córdoba



Árbitro: Jesús Bisguerra Mendiola

Posibles Alineaciones

Celaya



Ricardo Roldán



Carlos Galeana



Franz Torres



Jonathan Lacerda



Abraham Riestra



Rodrigo López



Ignacio Torres



David Ramírez



Alex Medeiros



Alfredo Moreno



Mathias Callero



DT: G. Reinoso