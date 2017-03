Evitan robos en Alameda con rejas

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

Vecinos de la colonia Alameda, en Celaya, se oponen a retirar las rejas de las calles, pues desde que las colocaron, hace tres meses, no han sido víctimas de robos violentos.



Y ahora que el Municipio les pidió retirar dichas rejas, ellos demandan reconsiderar la decisión, pues de por medio está su familia y patrimonio.



Silvestre Acevedo, un de los ciudadanos de la colonia, aseguró que las rejas no representan un conflicto para los automovilistas.



“Tenemos tres meses que se instalaron las rejas. En esos tres meses no hemos provocado ningún problema vial, hemos tenido el sentimiento de estar más seguros.



“La autoridad nos invita a retirar las rejas, nosotros los invitamos a que reconsideren la situación que estamos viviendo y que nos permitan proteger nuestro patrimonio y familia”, comentó.



Javier Ramírez Sámano comentó que los vecinos ya tuvieron una caseta de la Policía Municipal en la colonia y no ayudó a reducir los asaltos y saqueos a domicilios.



Aseguró que las rejas han dado tranquilidad a los ciudadanos, pues no ha habido hasta el momento delitos.



“Ya se probó que con la autoridad ahí, con una caseta (de Policía) existieron tres robos estando ahí la Policía, entonces y los comentarios de la autoridad fue que nosotros buscáramos una alternativa para protegernos.



“La única que hemos encontrado y que nos ha dado resultados es la que tenemos existente ahorita”, comentó.

Pero les ordenan quitarlas

El Municipio ordenó a vecinos de la colonia Alameda el retiro “voluntario” de las rejas que pusieron en las calles para protegerse de la delincuencia.



Esta semana, los colonos recibieron un documento emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, donde se les informa la negación de la colocación de las rejas.



El mismo está firmado por el titular de la dependencia, Luis Gustavo Báez Vega, como responsable del pronunciamiento.



Las tres rejas fueron instaladas por los vecinos en avenida Guillermo Prieto y Na-tha-hi.



El documentó menciona que el 26 de septiembre del 2016, las respuesta ante la petición de la colocación fue:



“No autorizo la colocación de accesos controlados en las calles de Fray Melchor de Talamantes y Na-tha-hi, de la colonia Alameda, por no resultar factible su instalación conforme al dictamen de opinión de la Dirección de Policía Municipal y la Dirección de Tránsito y Policía Vía”.



Por ello, esta semana se les notificó a los vecinos que cuentan con cinco días para retirarlas.



“Se le solicita el retiro voluntario de los accesos controlados instalados sin autorización, otorgándosele un plazo de cinco días naturales.



“De no realizarlo en el plazo señalado, esta Dirección dará inicio al procedimiento administrativo para la imposición de sanciones a que haya lugar, e impondrá las medidas de seguridad que correspondan”, se lee en el documento.